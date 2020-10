Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Cynthia Wells (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno 24 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Cynthia Wells. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte al caso di una donna madre di cinque figli, una delle quali piccola ballerina, e che si è decisa a dimagrire per poter vedere gli show della bambina che altrimenti le erano preclusi. Vite al limite – Cynthia Wells Cynthia, la protagonista, ha 30 anni, vive a Oklahoma City in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 277 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 71 kg per arrivare a 206 chilogrammi. ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno 24 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 5 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte al caso di una donna madre di cinque figli, una delle quali piccola ballerina, e che si è decisa a dimagrire per poter vedere gli show della bambina che altrimenti le erano preclusi.al limite –, la protagonista, ha 30 anni, vive a Oklahoma City in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 277 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 71 kg per arrivare a 206 chilogrammi. ...

