UFFICIALE – Giuseppe Fella è un nuovo calciatore dell’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino comunica di aver acquisito dalla Salernitana, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del. Nato a Salerno l’11 agosto 1993, l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di Cavese, Cittadella ed Avellino. In carriera ha indossato le maglie di Campobasso, Brindisi, Melfi, Bassano, Siena, Nocerina, Cavese e Monopoli. Per lui 88 presenze e 21 reti nel campionato di serie D. Tra i professionisti, invece, è sceso in campo 118 volte realizzando 36 gol.“Siamo soddisfatti di chiudere il mercato con l’arrivo di– ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – negli ultimi due anni ha fatto molto bene con le maglie ...