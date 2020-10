Totem e Tabù, il mondo capovolto va in mostra a Milano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La relazione tra le figure Totemiche e i tabù estetici nel mondo contemporaneo è al centro di «Totem e Tabù ovvero Il mondo capovolto», la mostra che la piattaforma culturale HoperAperta ha deciso di presentare in occasione di Milano Design City. Allestita negli spazi di Palazzo Recalcati, all'interno delle sale espositive della Casa d’Aste Wannenes, l'esposizione presenta una collezione di installazioni-oggetti della designer Angela Ardisson, degli artisti Maurizio Barberis, Dario Ghibaudo e Alberto Vannetti, degli architetti Alfonso Femia / AF*, Duccio Grassi e Davide Valoppi / Studio Noarc e del sound artist Steve Piccolo. Otto autori coinvolti, otto modi di interpretare il tema della mostra, per otto storie ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La relazione tra le figureiche e i tabù estetici nelcontemporaneo è al centro di «e Tabù ovvero Il», lache la piattaforma culturale HoperAperta ha deciso di presentare in occasione diDesign City. Allestita negli spazi di Palazzo Recalcati, all'interno delle sale espositive della Casa d’Aste Wannenes, l'esposizione presenta una collezione di installazioni-oggetti della designer Angela Ardisson, degli artisti Maurizio Barberis, Dario Ghibaudo e Alberto Vannetti, degli architetti Alfonso Femia / AF*, Duccio Grassi e Davide Valoppi / Studio Noarc e del sound artist Steve Piccolo. Otto autori coinvolti, otto modi di interpretare il tema della, per otto storie ...

Advertising

LIrresponsabile : Totem e Tabù, il mondo capovolto va in mostra a Milano - - lsknkln : Vedo gay che conosco fidanzarsi con ex di altri gay che conosco e penso a Totem e tabù di Freud - alfonsofemia : Mostre da non perdere: Totem e Tabù – Il Mondo Capovolto - alfonsofemia : RT @AteliersFemia: Lunedì 5 ottobre inaugura la #mostra Totem&Tabù di #Hoperaperta a Milano. @alfonsofemia /AF*Design espone Mappa Stellare… - AteliersFemia : Lunedì 5 ottobre inaugura la #mostra Totem&Tabù di #Hoperaperta a Milano. @alfonsofemia /AF*Design espone Mappa Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Totem Tabù