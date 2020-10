Tina Cipollari ci prova col nuovo cavaliere: “Ti posso lasciare il mio numero”? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tina Cipollari non riesce a tenere a freno la sua curiosità e decide di lasciare il numero a uno dei nuovi cavalieri arrivati a Uomini e Donne. Cosa è successo durante la puntata? L’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi si mostra sempre meno frenata nei confronti del torno over, arrivando al punto rilasciare … L'articolo Tina Cipollari ci prova col nuovo cavaliere: “Ti posso lasciare il mio numero”? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)non riesce a tenere a freno la sua curiosità e decide diil numero a uno dei nuovi cavalieri arrivati a Uomini e Donne. Cosa è successo durante la puntata? L’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi si mostra sempre meno frenata nei confronti del torno over, arrivando al punto ri… L'articolocicol: “Tiil mio numero”? proviene da www.meteoweek.com.

Advertising

JohSogos : RT @ilgiornale: In una recente intervista Tina Cipollari è tornata a parlare del suo rapporto con la storica 'nemica' Gemma e c'è andata gi… - StrunzTruppen : Covid, positiva ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Per spaventare il resto degli italiani ancora non terro… - ilgiornale : In una recente intervista Tina Cipollari è tornata a parlare del suo rapporto con la storica 'nemica' Gemma e c'è a… - Maxi_Gooner : Ore 15:20. Ho mangiato con la testa sul tablet. La mia ragazza mi ha dato per disperso più di una volta. Oggi non… - PinelliMeo : BLITZ DI MARIA DE FILIPPI .. 20 mln CASH PIÙ TINA CIPOLLARI al @ManUtd ..@ChrisSmalling prossimo tronista di @uominiedonne DEAL DONE ! -