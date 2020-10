Super Smash Bros Ultimate | Stave e Alex si uniscono al roster

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il 14 ottobre, i due più grandi eroi di Minecraft, titolo che ha riscosso un enorme successo a livello mondiale, arricchiranno ulteriormente la vasta selezione di personaggi giocabili diper Nintendo Switch. Steve e, il settimo personaggio scaricabile per il gioco, fanno parte del secondo Set sfidante del Fighters Pass Vol. 2 di, che include anche un nuovo scenario e sette brani musicali della serie Minecraft. Il creatore di., Masahiro Sakurai, ha presentato i nuovi personaggi in un video ricco di dettagli, illustrando anche le loro mosse basate su una meccanica che prevede di scavare nello scenario ...

E vista la popolarità di Minecraft, è stata indubbiamente una scelta sensata quando Nintendo ha annunciato che Alex e Steve di Minecraft sarebbero arrivati in Super Smash Bros. Ultimate. Ma quanto ci ...Nintendo ha dichiarato che dal 13 ottobre si potrà acquistare il Challenge Pack contenente Alex e Steve di Minecraft per il gioco di Super Smash Bros Buona notizie per i giocatori accaniti di Super ...