Sondaggi: in calo la Lega, continua il crollo del M5S. I numeri dei partiti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non tira un'aria propriamente buona per il Movimento Cinque Stelle, reduce da una tornata elettorale, quella che ha visto al voto sette Regioni, più che nefasta e alle prese con dei Sondaggi che tratteggiano un futuro ancora più incerto di quanto si potesse immaginare. Con gli Stati Generali che si stanno trasformando sempre più in una guerra e il rischio di nuove, imminenti fuoriuscite, i grillini si trovano a fare così i conti anche con proiezioni che certificano l'avvenuto sorpasso subito da parte di Giorgia Meloni, ormai terzo partito d'Italia. I numeri arrivano dall'ultimo Sondaggio effettuato da Index Research per Piazzapulita, su La7, e vedono Fratelli d'Italia sopravanzare il M5S di due decimi di punto percentuale: 16,2% per Giorgia Meloni, 16% per la formazione ...

La7tv : #ottoemezzo Gianrico #Carofiglio su #Salvini: 'Non credo sia il suo atteggiamento ondivago rispetto alla pandemia a… - moneypuntoit : ?? Sondaggi Elezioni Politiche: Lega e M5S in calo, crescono PD e Fratelli d'Italia ?? - pigherino : Altro che CT e PM Più che preoccuparsi di organizzare le sue truppe si guardi intorno È l'unico leader in calo x i… - andvaccaro : Sondaggi elettorali: M5S e Fdi avvicinano il PD, Lega in calo - MotisiAntonino : Sondaggi elettorali: M5S e Fdi avvicinano il PD, Lega in calo -