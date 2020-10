Siciliapei non funziona oggi 5 ottobre, nuova data per il Click Day (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un vero e proprio disastro quest’oggi 5 ottobre: il sito Siciliapei non funziona nel giorno del Click Day previsto dalla regione Sicilia per l’erogazione di aiuti a fondo perduto a quelle imprese fortemente danneggiate dall’emergenza Covid-19 degli ultimi mesi. C’erano state delle avvisaglie nel weekend ma un epilogo così negativo non era per nulla atteso con il rinvio a nuova data delle richieste. Cosa è successo più esattamente nelle ultime ore? A partire dalle 9, anzi pure qualche minuto prima, il sito Siciliapei ha cominciato a non funzionare e non garantire l’accesso ai tanti imprenditori e partite IVA che nei giorni scorsi pure avevano già effettuato una registrazione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un vero e proprio disastro quest’: il sitononnel giorno delDay previsto dalla regione Sicilia per l’erogazione di aiuti a fondo perduto a quelle imprese fortemente danneggiate dall’emergenza Covid-19 degli ultimi mesi. C’erano state delle avvisaglie nel weekend ma un epilogo così negativo non era per nulla atteso con il rinvio adelle richieste. Cosa è successo più esattamente nelle ultime ore? A partire dalle 9, anzi pure qualche minuto prima, il sitoha cominciato a nonre e non garantire l’accesso ai tanti imprenditori e partite IVA che nei giorni scorsi pure avevano già effettuato una registrazione ...

