Roma Metropolitane | Uil | azienda comunica esuberi | Regione Lazio deve intervenire

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020)– “Un anno fa, tra le proteste del sindacato veniva insensatamente messa in liquidazione l’unica tecnostrutturana per la progettazione, l’ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita’. Veniva messa in piedi una costosissima procedura di liquidazione, con esorbitanti costi per le consulenze, che l’amministrazione diCapitale ci ha raccontato essere inevitabile e necessaria per rimettere in ordine i conti dell’”. Cosi’ in una nota il segretario generale della Uil Trasporti, Maurizio Lago, e il segretario regionale, Alessandro Bonfigli. “Ad un anno da quell’atto violento, triste epilogo di un modus operandi che ha sempre tagliato fuori le rappresentanze sindacali dai tavoli dove le decisioni venivano prese ma ...