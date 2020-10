Rihanna, il suo intimo è per tutti gli uomini (Di lunedì 5 ottobre 2020) E fu così che, grazie all’acume e all’intelligenza di Rihanna, la body diversity riuscì a infilarsi anche nelle strette maglie della moda maschile. Se la crescente volontà di ampliare gli ormai vetusti limiti (o tabù) della moda all’insegna dell’inclusione di canoni di bellezza (leggi, anche, taglie diverse, colori della pelle differenti, conformazioni fisiche lontane dai modelli fino a oggi di riferimento) è sembrata negli ultimi anni appannaggio esclusivo del mondo femminile, a portare una ventata di freschezza anche nelle antiquate regole del menswear ci pensa la (sempre meno) cantante e (sempre più) imprenditrice di Barbados. Si è rivelato unanime, infatti, l’apprezzamento del pubblico nei confronti dei modelli scelti per indossare gli 11 pezzi di intimo che compongono la capsule collection nata dalla collaborazione tra il suo marchio Savage X Fenty e Christian Combs. A indossare nello store-online del brand boxer e sexy pigiami di raso di seta nero non c’è, di fatti, solo il bellone di turno, com addominali guizzanti e ogni genere di muscolo ben sparso per tutto il corpo. E non c’è neppure solo il suo omologo afroamericano, versione complementare dello stesso canone di perfezione plasmata in palestra. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) E fu così che, grazie all’acume e all’intelligenza di Rihanna, la body diversity riuscì a infilarsi anche nelle strette maglie della moda maschile. Se la crescente volontà di ampliare gli ormai vetusti limiti (o tabù) della moda all’insegna dell’inclusione di canoni di bellezza (leggi, anche, taglie diverse, colori della pelle differenti, conformazioni fisiche lontane dai modelli fino a oggi di riferimento) è sembrata negli ultimi anni appannaggio esclusivo del mondo femminile, a portare una ventata di freschezza anche nelle antiquate regole del menswear ci pensa la (sempre meno) cantante e (sempre più) imprenditrice di Barbados. Si è rivelato unanime, infatti, l’apprezzamento del pubblico nei confronti dei modelli scelti per indossare gli 11 pezzi di intimo che compongono la capsule collection nata dalla collaborazione tra il suo marchio Savage X Fenty e Christian Combs. A indossare nello store-online del brand boxer e sexy pigiami di raso di seta nero non c’è, di fatti, solo il bellone di turno, com addominali guizzanti e ogni genere di muscolo ben sparso per tutto il corpo. E non c’è neppure solo il suo omologo afroamericano, versione complementare dello stesso canone di perfezione plasmata in palestra.

nourmanis : RT @NENEL0VEBOT: as a muslim onestamente non me la prendo per nulla con rihanna perché è colpa del suo team se usate questo preteso solo pe… - tonnoinscatoIa : RT @NENEL0VEBOT: as a muslim onestamente non me la prendo per nulla con rihanna perché è colpa del suo team se usate questo preteso solo pe… - NENEL0VEBOT : as a muslim onestamente non me la prendo per nulla con rihanna perché è colpa del suo team se usate questo preteso… - chandra_lady : RT @tonnoinscatoIa: @chandra_lady Hanno sbagliato? Sì. Hanno dato fastidio? Parecchio. Ma cancellare la celebrità è un’assurdità e infattib… - tonnoinscatoIa : @chandra_lady Hanno sbagliato? Sì. Hanno dato fastidio? Parecchio. Ma cancellare la celebrità è un’assurdità e infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna suo Con il suo eyeliner blu cobalto, Rihanna ha vinto il gioco del cat-eye autunno 2020 MTV.IT Rihanna, la musica della sfilata Savage x Fenty offende la comunità islamica

Nello show di presentazione della linea di lingerie della cantante, le parole di Maometto mixate e accelerate su traccia dance ...

Puma chiama June Ambrose come direttore creativo

La designer disegnerà le collezioni donna e bambina e lancerà le sue prime creazioni già dalla prossima estate. La stilista vanta oltre 25 anni di carriera e ha lavorato per artisti come Mariah Carey, ...

Nello show di presentazione della linea di lingerie della cantante, le parole di Maometto mixate e accelerate su traccia dance ...La designer disegnerà le collezioni donna e bambina e lancerà le sue prime creazioni già dalla prossima estate. La stilista vanta oltre 25 anni di carriera e ha lavorato per artisti come Mariah Carey, ...