Repubblica | c’è già la data del recupero di Juventus-Napoli | è il 13 gennaio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 ottobre 2020)dedica due pagine al caso calcio. Con due articoli più o meno spiaggiati sullae il Palazzo calcistico. Soprattutto quello sulla conferenza di Agnelli. Lontano anni luce dal Corriere della Sera che dà una interpretazione politico-governativa di quel che sta accadendo e non si comporta come il giornale delle curve. Chissà il povero Giorgio Bocca da lassù cosa starà pensando, nonostante il suo rapporto diciamo conflittuale – per non dire altro – conscrive che ilsi appellerà a quello che ritengono un già scritto 3-0 a tavolino e avrà due gradi di giudizio per ottenere di giocare la gara di Torino chissà quando, forse a. In un altro articolo, il passaggio viene ...