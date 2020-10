Ogni maledetto lunedì – Un weekend di calcio così non ci sarà mai più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lunedì. Non serve altro. Andiamo avanti. La settimana scorsa, in pieno mood del lunedì disastroso, comincia l’avventura americana di Gonzalo Higuain con l’Inter Miami di Beckham: palo preso, rigore calciato malamente alle stelle, rissa, cartellino rosso sfiorato e partita persa 3-0. A Napoli saranno dispiaciutissimi del suo sfortunato esordio. In questo grasso pazzomercato italiano, lunedì è anche il turno del Monza: dopo la monaca e il Gran Premio, dalla scorsa settimana in Brianza approda anche il Principe, o meglio, il Prince. View this post on Instagram Il Boa è biancorosso ????⚪???? #Boateng #Monza A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) on Sep 28, 2020 at 11:21am PDT Martedì è la volta degli ottavi di finale di Carabao Cup fra Tottenham e ...