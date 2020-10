Maltempo, Coldiretti: “9 comuni su 10 a rischio idrogeologico, in Piemonte danni per 300 milioni” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono saliti a 7.275 i comuni con parte del territorio in pericolo di dissesto idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria sulla base dei dati Ispra”. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti in riferimento alla necessita’ di garantire risorse contro il dissesto idrogeologico sottolineato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri e da quello dell’Ambiente, Sergio Costa. Coldiretti ha sottolineato, inoltre, che “sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro”. “La tendenza alla tropicalizzazione con il moltiplicarsi di eventi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono saliti a 7.275 icon parte del territorio in pericolo di dissesto, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria sulla base dei dati Ispra”. E’ l’allarme lanciato dain riferimento alla necessita’ di garantire risorse contro il dissestosottolineato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri e da quello dell’Ambiente, Sergio Costa.ha sottolineato, inoltre, che “sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree afrane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro”. “La tendenza alla tropicalizzazione con il moltiplicarsi di eventi ...

Advertising

romaverde_eu : Maltempo, per la Coldiretti 300 milioni di danni - Von der Leyen: «Italia conti su nostro appoggio»… - veronica270588 : RT @SkyTG24: Coldiretti: da maltempo dannColdirei per 300mln di euro ad agricoltura - SkyTG24 : Coldiretti: da maltempo dannColdirei per 300mln di euro ad agricoltura - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Maltempo, Coldiretti: centinaia di pecore e capre affogate, travolte dalla furia delle acque - - Italiaambiente : #Maltempo, @coldiretti: #greggi dispersi e #alpeggi in ginocchio, serre divelte -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti Maltempo, Coldiretti: “Perdite del 30% nel settore olivicolo, danni a campi e strutture ovunque” Genova24.it Maltempo, l'allarme di Coldiretti: addio ad un terzo dell'olio ligure

a pochi giorni dal raccolto Dopo le devastazioni portate dal maltempo che negli scorsi giorni ha colpito la Liguria, la Costa Azzurra e il Nord Ovest dell'Italia, è arrivato il momento di contare i ...

Coldiretti, maltempo: oltre 300 milioni di danni tra agricoltura, allevamento e infrastrutture

Scendendo il maltempo non ha risparmiato la provincia di Alessandria ... rispetto allo stesso periodo dello scorso anno –dichiarano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa ...

a pochi giorni dal raccolto Dopo le devastazioni portate dal maltempo che negli scorsi giorni ha colpito la Liguria, la Costa Azzurra e il Nord Ovest dell'Italia, è arrivato il momento di contare i ...Scendendo il maltempo non ha risparmiato la provincia di Alessandria ... rispetto allo stesso periodo dello scorso anno –dichiarano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa ...