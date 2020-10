Legge 104 e invalidità | esenzione tasse università e altre agevolazioni per studenti

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 5 ottobre 2020)104 e invalidità: esenzioni eUniversità. Glicolpiti da disabilità che si apprestano ad iscriversi o frequentano già corsi di studio universitari possono accedere ad una serie dieconomiche in primis l’esonero totale dal versamento delle rette riservato a chi ha un’invalidità pari o superiore al 66%. I benefici variano in funzione dell’Ateneo di appartenenza cui si rimanda per ulteriori dettagli. Nei paragrafi che seguono forniremo tuttavia alcune importanti indicazioni, per dare modo ai lettori di orientarsi tra le tante misure previste in Italia.104: esonero totaleuniversità Glicon un grado di invalidità pari o superiore al 66% hanno ...