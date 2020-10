Juve Napoli, lettera di otto pagine di De Laurentiis a Spadafora: i dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aurelio De Laurentiis ha inviato una lettera di otto pagine al Ministro Spadafora per fare chiarezza sul caos post Juve-Napoli (ANSA) – Una lettera di otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di ‘memoria difensiva’ in merito al caso del mancato svolgimento della partita Napoli-Juventus di ieri. A inviare la missiva è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, direttamente al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La conferma arriva da quest’ultimo a margine dell’incontro con il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aurelio Deha inviato unadial Ministroper fare chiarezza sul caos post(ANSA) – Unadiin cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari delnegli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di ‘memoria difensiva’ in merito al caso del mancato svolgimento della partitantus di ieri. A inviare la missiva è stato il presidente del, Aurelio De, direttamente al ministro dello Sport Vincenzo. La conferma arriva da quest’ultimo a margine dell’incontro con il ...

