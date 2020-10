Jumanji, benvenuti nella giungla con Dwayne Johnson (Di lunedì 5 ottobre 2020) La consolle di un videogioco, anziché un gioco da tavola; gli studenti che diventano personaggi virtuali con avatar a dir poco sbalorditivi: le differenze tra Jumanji e il suo sequel, sottotitolato benvenuti nella giungla sono sempre più evidenti. Già le prime anticipazioni della pellicola di Jake Kasdan avevano fatto intendere che il film, in uscita prevista dal 1 gennaio 2018, non sarebbe stato l’esatto remake dell’originale del 1995, con il compianto Robin Williams e, in effetti, la stessa casa cinematografica (Warner Bros.) l’ha definito “un sequel nello spirito”. Jumanji, il trailer internazionale in riproduzione.... ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 5 ottobre 2020) La consolle di un videogioco, anziché un gioco da tavola; gli studenti che diventano personaggi virtuali con avatar a dir poco sbalorditivi: le differenze trae il suo sequel, sottotitolatosono sempre più evidenti. Già le prime anticipazioni della pellicola di Jake Kasdan avevano fatto intendere che il film, in uscita prevista dal 1 gennaio 2018, non sarebbe stato l’esatto remake dell’originale del 1995, con il compianto Robin Williams e, in effetti, la stessa casa cinematografica (Warner Bros.) l’ha definito “un sequel nello spirito”., il trailer internazionale in riproduzione.... ...

Advertising

Astralus : Stasera in tv: Jumanji – Benvenuti nella giungla su Rai 2 - cineblogit : Stasera in tv: Jumanji – Benvenuti nella giungla su Rai 2 - bebeblogit : Stasera in tv: Jumanji – Benvenuti nella giungla su Rai 2 - Ash71Pietro : Stasera in tv: Jumanji – Benvenuti nella giungla su Rai 2 - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Jumanji - Benvenuti nella giungla' lunedì 5 ottobre 2020) Segui su: La Notizi… -