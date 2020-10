Incredibile Franceska lascia la casa del Grande Fratello VIP, rientra? (Di martedì 6 ottobre 2020) La puntata del Grande Fratello VIP 5 della notte di oggi tra il 5 e il 6 ottobre ha regalato molte emozioni tra salvataggi, litigi e storie strappalacrime. A ridosso della mezzanotte però è arrivato anche il momento di sapere il nome del quinto eliminato la cui decisione è spettata esclusivamente al pubblico. Davvero inspiegabile dunque, l’esito del Televoto che ha determinato l’uscita (apparentemente definitiva) dalla casa del Grande Fratello VIP di Franceska, che negli ultimi giorni si era prodigata per farsi notare all’interno del salotto più video ripreso d’Italia. La sfida era tra Franceska e Adua, dopo che il Televoto ha salvato Tommaso Zorzi dalla fase eliminatoria. Al momento non è dato sapere se ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) La puntata delVIP 5 della notte di oggi tra il 5 e il 6 ottobre ha regalato molte emozioni tra salvataggi, litigi e storie strappalacrime. A ridosso della mezzanotte però è arrivato anche il momento di sapere il nome del quinto eliminato la cui decisione è spettata esclusivamente al pubblico. Davvero inspiegabile dunque, l’esito del Televoto che ha determinato l’uscita (apparentemente definitiva) dalladelVIP di, che negli ultimi giorni si era prodigata per farsi notare all’interno del salotto più video ripreso d’Italia. La sfida era trae Adua, dopo che il Televoto ha salvato Tommaso Zorzi dalla fase eliminatoria. Al momento non è dato sapere se ...

AnnaMariaMarro6 : RT @hekimasss: SIGNORINI MA QUALE SUCCESSO INCREDIBILE CHE IL 99% DEI TWEET SONO INSULTI PER L'USCITA DI FRANCESKA #Gfvip - carmynexx : RT @hekimasss: SIGNORINI MA QUALE SUCCESSO INCREDIBILE CHE IL 99% DEI TWEET SONO INSULTI PER L'USCITA DI FRANCESKA #Gfvip - giorgia_ava : RT @hekimasss: SIGNORINI MA QUALE SUCCESSO INCREDIBILE CHE IL 99% DEI TWEET SONO INSULTI PER L'USCITA DI FRANCESKA #Gfvip - xcinefilax : RT @hekimasss: SIGNORINI MA QUALE SUCCESSO INCREDIBILE CHE IL 99% DEI TWEET SONO INSULTI PER L'USCITA DI FRANCESKA #Gfvip - ineedahoraanhug : RT @hekimasss: SIGNORINI MA QUALE SUCCESSO INCREDIBILE CHE IL 99% DEI TWEET SONO INSULTI PER L'USCITA DI FRANCESKA #Gfvip -

