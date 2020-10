Il Napoli è fortemente danneggiato: non può allenarsi e non si sa quando potrà farlo (Di lunedì 5 ottobre 2020) I paradossi italiani. In Italia se rispetti la legge ed eviti un cluster, finisci sotto processo. Da parte della Juventus poi. Pure se siamo in piena pandemia ed è cominciata la cosiddetta seconda ondata del Covid-19. Il Napoli è fortemente danneggiato da questa vicenda. Nessuno lo dice. Ieri sera Andrea Agnelli si è improvvisato ministro della Salute e dal basso della sua conoscenza nulla di politica sanitaria, amministrativa e – va da sé – di sanità, grazie a media compiacenti, è salito in cattedra e ha detto che il Napoli non ha rispettato il protocollo. Se lo avesse fatto, l’Asl non sarebbe intervenuta. Ovviamente ha detto una castroneria. Non poteva essere altrimenti, essendo ignorante in materia. Purtroppo la platea scodinzolante non rende valide le tesi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) I paradossi italiani. In Italia se rispetti la legge ed eviti un cluster, finisci sotto processo. Da parte della Juventus poi. Pure se siamo in piena pandemia ed è cominciata la cosiddetta seconda ondata del Covid-19. Ilda questa vicenda. Nessuno lo dice. Ieri sera Andrea Agnelli si è improvvisato ministro della Salute e dal basso della sua conoscenza nulla di politica sanitaria, amministrativa e – va da sé – di sanità, grazie a media compiacenti, è salito in cattedra e ha detto che ilnon ha rispettato il protocollo. Se lo avesse fatto, l’Asl non sarebbe intervenuta. Ovviamente ha detto una castroneria. Non poteva essere altrimenti, essendo ignorante in materia. Purtroppo la platea scodinzolante non rende valide le tesi ...

