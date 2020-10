Gnocchetti salsiccia e melanzane

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli sono un primo piatto veramente appetitoso e saporito, una ricetta comoda e veloce da preparare in ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di pasta250 g. di2 salsicce medie100 gr. di scamorza affumicata30 gr. di parmigiano reggiano grattugiato1 tazzina di vino bianco (secco)1 spicchio d’aglioOlio extravergine d’oliva q.b.Sale fino q.b.Pepe nero macinato a piacereIniziamo la preparazione degli quindi per prima cosa portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo togliete la pelle dellae poi sbriciolatela in un piatto, quindi lavate leasciugatele e poi tagliatele a pezzetti, pulite anche uno spicchio di ...