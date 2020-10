Flavia Petrini: "In Campania e in Puglia criticità nei reparti Covid" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Man mano che da Nord si scende al Sud si percepiscono maggiori difficoltà nell’organizzare percorsi Covid ma anche Covid free negli ospedali e negli hub”, spiega Flavia Petrini. Governo, Ministero della Salute e commissario straordinario lavorano al potenziamento dei posti in terapia intensiva e la presidente della Società italiana di anestesia e rianimazione e terapia intensiva Siaarti, componente del Comitato tecnico scientifico, consegna ad HuffPost la percezione emersa durante quello che definisce “un vero e proprio viaggio”, durato 15 giorni e terminato ieri, in cui, con altri esponenti della Siaarti, ha visitato - dal Piemonte alla Lombardia al Veneto fino alla Puglia passando per Emilia-Romagna, Lazio e Campania - le sette regioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Man mano che da Nord si scende al Sud si percepiscono maggiori difficoltà nell’organizzare percorsima anchefree negli ospedali e negli hub”, spiega. Governo, Ministero della Salute e commissario straordinario lavorano al potenziamento dei posti in terapia intensiva e la presidente della Società italiana di anestesia e rianimazione e terapia intensiva Siaarti, componente del Comitato tecnico scientifico, consegna ad HuffPost la percezione emersa durante quello che definisce “un vero e proprio viaggio”, durato 15 giorni e terminato ieri, in cui, con altri esponenti della Siaarti, ha visitato - dal Piemonte alla Lombardia al Veneto fino allapassando per Emilia-Romagna, Lazio e- le sette regioni ...

Parla la presidente della Società italiana di anestesia e rianimazione e terapia intensiva, nonché membro del Cts, tirando le somme di un viaggio di 15 giorni negli ospedali italiani ...

Gli anestesisti-rianimatori a Bari per parlare di Covid-19: al Giovanni XXIII un truck 'aperto' alla città

Il capoluogo pugliese ultima tappa del tour nazionale di Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) ...

