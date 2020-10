Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adesso è praticamente ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. La società bianconera, infatti, ha depositato il contratto dell’ormai ex talento della Fiorentina in Lega Calcio assicurandosi, così, uno dei giovani italiani più interessanti. Il nuovo calciatore dei piemontesi, dopo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, partirà per la chiamata di Roberto Mancini nel gruppo della Nazionale italiana di calcio. Resta, per adesso, il grandissimo colpo di calciomercato della Juventus di Andrea Agnelli e Fabio Paratici: Andrea Pirlo ha una nuova freccia al suo arco. Si attende, adesso, solo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adesso è praticamente ufficiale:è un. La società bianconera, infatti, ha depositato il contratto dell’ormai ex talentoFiorentina in Lega Calcio assicurandosi, così, uno dei giovani italiani più interessanti. Ildei piemontesi, dopo le visite mediche e la firma sulcontratto, partirà per la chiamata di Roberto Mancini nel gruppoNazionale italiana di calcio. Resta, per adesso, il grandissimo colpo di calciomercatodi Andrea Agnelli e Fabio Paratici: Andrea Pirlo ha una nuova freccia al suo arco. Si attende, adesso, solo il ...

Advertising

romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an a… - romeoagresti : Definito il prestito di #DouglasCosta al #Bayern, in serata la #Juve confida di chiudere con la #Fiorentina per… - betta941 : RT @symdona: Ecco magari chiedere a uno che ha 80 presenze nelle coppe europee se si sente l'erede di Chiesa Federico forse non è il massim… - TheEnigma88 : RT @romeoagresti: Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? https… -