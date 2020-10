Dpcm 7 ottobre 2020, arriva la smentita del Governo su ristoranti, bar e locali (Di lunedì 5 ottobre 2020) No, ristoranti, bar e locali non richiuderanno. La smentita arriva direttamente dal Governo, che ha fatto sapere che le anticipazioni uscite sui giornali in questi giorni relative al prossimo Dpcm in arrivo il 7 ottobre non sono confermate. Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente smentito la volontà di chiudere nuovamente alcune attività commerciali, o di anticiparne l’orario di chiusura introducendo un coprifuoco. Le voci di una chiusura alle 23 dei locali pubblici avevano già provocato proteste delle categorie interessate e i primi commenti negativi di governatori e esponenti dell’opposizione. Rimarrà invece in vigore il divieto di assembramento fuori dai locali. Il premier Conte ha spiegato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) No,, bar enon richiuderanno. Ladirettamente dal, che ha fatto sapere che le anticipazioni uscite sui giornali in questi giorni relative al prossimoin arrivo il 7non sono confermate. Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente smentito la volontà di chiudere nuovamente alcune attività commerciali, o di anticiparne l’orario di chiusura introducendo un coprifuoco. Le voci di una chiusura alle 23 deipubblici avevano già provocato proteste delle categorie interessate e i primi commenti negativi di governatori e esponenti dell’opposizione. Rimarrà invece in vigore il divieto di assembramento fuori dai. Il premier Conte ha spiegato ...

