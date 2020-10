De Laurentiis: 'Non potevamo partire. Nessun via libera dalla Asl' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha scritto una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui spiega le sue motivazioni per la mancata partenza degli azzurri verso Torino. Ecco il contenuto del messaggio' Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la ... Leggi su stadionews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente del Napoli , Aurelio De, ha scritto una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui spiega le sue motivazioni per la mancata partenza degli azzurri verso Torino. Ecco il contenuto del messaggio' Non, la Asl ha preso in considerazione la ...

