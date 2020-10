(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilper la gestione dell'emergenza coronavirus in ambito sportivo 'è ancora giusto e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore'. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo ...

MediasetTgcom24 : Covid, Spadafora: 'Si osservi il protocollo, Serie A non a rischio' #Coronavirusitalia - askanews_ita : 'Il protocollo anti covid è valido e da rispettare” (Spadafora). Il ministro ha incontrato i vertici di Lega e Fede… - RidTheRock : RT @RaiSport: #Spadafora: 'Si osservi il protocollo con rigore' #Gravina: 'Protocollo giusto, chi sbaglia paga' ?? - RaiSport : #Spadafora: 'Si osservi il protocollo con rigore' #Gravina: 'Protocollo giusto, chi sbaglia paga' ??… - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Covid, Spadafora: 'Si osservi il protocollo, Serie A non a rischio' #Coronavirusitalia -

Si è concluso pochi minuti fa il vertice tra il Ministro dello Sport Spadafora ed il Presidente della FIGC Gabriel Gravina. L’incontro è avvenuto dopo la gara non disputata ieri sera all’Allianz ...Il protocollo per la gestione dell'emergenza coronavirus in ambito sportivo "è ancora giusto e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo ...