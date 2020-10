Coronavirus, panico nel Regno Unito: 16mila positivi spariscono dal foglio Excel (Di lunedì 5 ottobre 2020) Londra, 5 ott – Ore di panico nel Regno Unito, dove ci si è messa pure la tecnologia ad inasprire le difficoltà dovute alla crisi sanitaria e all’impennata di casi delle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un database contenente i dati di decine di migliaia di casi di Coronavirus si sarebbe «mangiato», perdendole per strada, le generalità di quasi 16mila contagiati, con la relativa mappatura dei contatti. Un disastro dal punto di vista sanitario; ma come è stato possibile? A quanto pare i nuovi casi erano stati caricati su di un foglio di calcolo Excel che aveva raggiunto la propria capienza massima ma nessuno si era premurato di aggiornare. Ebbene questi casi, che per l’esattezza sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Londra, 5 ott – Ore dinel, dove ci si è messa pure la tecnologia ad inasprire le difficoltà dovute alla crisi sanitaria e all’impennata di casi delle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un database contenente i dati di decine di migliaia di casi disi sarebbe «mangiato», perdendole per strada, le generalità di quasicontagiati, con la relativa mappatura dei contatti. Un disastro dal punto di vista sanitario; ma come è stato possibile? A quanto pare i nuovi casi erano stati caricati su di undi calcoloche aveva raggiunto la propria capienza massima ma nessuno si era premurato di aggiornare. Ebbene questi casi, che per l’esattezza sono ...

Advertising

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Ci si è messa pure la tecnologia ad inasprire le difficoltà dovute alla crisi sanitaria - IlPrimatoN : Ci si è messa pure la tecnologia ad inasprire le difficoltà dovute alla crisi sanitaria - MastinoAlfredo : RT @Potemkin959: I medici belgi accusano l'OMS di aver creato il panico per una falsa pandemia e chiedono di cessare le misure restrittive… - LaCarmelitana1 : RT @OdinaLaNemesi: Provate ad immaginare di essere su una nave che sta per affondare e iniziare a diffondere violentemente il panico, il te… - OdinaLaNemesi : Provate ad immaginare di essere su una nave che sta per affondare e iniziare a diffondere violentemente il panico,… -