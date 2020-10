Coronavirus Francia, Parigi in semi-lockdown. Chiudono i bar, restrizioni per i ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Francia tenta di arginare l'epidemia fuori controllo di Coronavirus con un giro di vite, a partire dai locali. Preoccupa in particolare l'aumentata pressione sulle strutture ospedaliere . La ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Latenta di arginare l'epidemia fuori controllo dicon un giro di vite, a partire dai locali. Preoccupa in particolare l'aumentata pressione sulle strutture ospedaliere . La ...

rappresenta un’occasione per fare il punto sulle strategie competitive e sui nuovi trend post COVID-19. Con una produzione stimata di 47,2 milioni di ettolitri, in calo solo dell’1% rispetto al 2019, ...

Massima allerta a Parigi: da domani bar chiusi e capienza ristoranti rivista

A partire da domani, martedì 6 ottobre – e per almeno due settimane – Parigi e i tre dipartimento di Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine e Val-de-Marne verranno considerate «zone di massima allerta dell ...

