Weekend incandescente sulla pista di Aragon con il penultimo round del CEV , che ha offerto due giornate fitte di gare. Izan Guevara ha fatto piazza pulita di risultati nelle gare del mondiale Junior ...

Ultime Notizie dalla rete : CEV Aragon CEV Aragon: Guevara in Moto3, Zaccone e Montella in Moto2 Motosprint.it CEV Aragon: Guevara in Moto3, Zaccone e Montella in Moto2

A due gare dalla fine della stagione, la lotta per i titoli è ancora aperta. Doppietta di Guevara nel mondialino, Montella cade nel giro di allineamento in gara1 ma torna subito alla vittoria ...

CEV Aragon: Guevara in Moto3, Zaccone e Montella in Moto2 - LE FOTO

