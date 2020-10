Carlotta tra le braccia di un tentatore | Nello tradito a Temptation Island? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Carlotta sembra essere sempre più fisica e questo non va bene a Nello. Il fidanzato è stato tradito a Temptation Island? Nello e Carlotta stanno entrambi cercando di divertirsi all’interno del villaggio e si sono avvicinati ad alcuni tentatori. Le loro reazioni, però, sono davvero incredibili, anche perché sembrano essere la coppia più genuina e … L'articolo Carlotta tra le braccia di un tentatore Nello tradito a Temptation Island? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)sembra essere sempre più fisica e questo non va bene a. Il fidanzato è statostanno entrambi cercando di divertirsi all’interno del villaggio e si sono avvicinati ad alcuni tentatori. Le loro reazioni, però, sono davvero incredibili, anche perché sembrano essere la coppia più genuina e … L'articolotra ledi un? proviene da www.meteoweek.com.

