Beatrice Lorenzin positiva al Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice Lorenzin positiva è al Coronavirus: la commissione Bilancio della Camera con all’ordine del giorno il Recovery fund è stata sconvocata. Ed è a rischio anche la seduta dell’aula di domani che prevede proprio il primo voto sulle risorse europee. La decisione è stata presa dopo che la deputata del Pd, Beatrice Lorenzin, è risultata positiva. La deputata ha dichiarato all’agenzia Dire: “Si lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)è al: la commissione Bilancio della Camera con all’ordine del giorno il Recovery fund è stata sconvocata. Ed è a rischio anche la seduta dell’aula di domani che prevede proprio il primo voto sulle risorse europee. La decisione è stata presa dopo che la deputata del Pd,, è risultata. La deputata ha dichiarato all’agenzia Dire: “Si lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo. ...

