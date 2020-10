Advertising

CorriereCitta : Ballottaggio Zagarolo, affluenza definitiva al 45%: Panzironi o Bonini, segui lo scrutinio in diretta - CasilinaNews : Ballottaggio a Zagarolo, ecco chi è il nuovo Sindaco: tutti i dati - ComuneZagarolo : ELEZIONI COMUNALI DI ZAGAROLO - BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE - AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 23.00 - CasilinaNews : Ballottaggio nel Lazio, i dati sull'affluenza alle ore 19 - ComuneZagarolo : ZAGAROLO, BALLOTTAGGIO 4 E 5 OTTOBRE - L’AFFLUENZA ALLE ORE 12.00 DI DOMENICA 4 OTTOBRE -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Zagarolo

Il Corriere della Città

Elezioni Comunali in provincia di Roma, Latina e Rieti: cala l'affluenza al voto rispetto al primo turno, eccezion fatta per il piccolo Comune di Montebuono dove alle 23 di domeni ...GENZANO (attualità) - Seggi aperti e affluenza senza problemi ilmamilio.it AGGIORNAMENTO ORE 23 - Chiuse le urne nei paesi in cui si sta effettuando al ballottaggio. Domani i seggi riaprono dalle 7 al ...