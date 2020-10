Ballando… in ospedale: incidente per la Mussolini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandra Mussolini - Ballando con le Stelle 2020 Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Durante le prove in vista della quarta puntata di sabato 10 ottobre, Alessandra Mussolini è rovinosamente caduta a terra ed è stata costretta al trasferimento in ospedale. E’ Dagospia a rivelare dell’incidente capitato alla concorrente: in sala prove con il partner di ballo Maykel Fonts, qualche passo e presa non sono andati come sperato e la Mussolini sembrerebbe essere precipitata al suolo sbattendo la faccia. Da qui, lo spostamento in una clinica romana dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. Nemmeno il tempo di rivedere Raimondo Todaro in pista dopo l’operazione d’appendicite, con Samuel Peron ancora in panchina causa Coronavirus, che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandra- Ballando con le Stelle 2020 Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Durante le prove in vista della quarta puntata di sabato 10 ottobre, Alessandraè rovinosamente caduta a terra ed è stata costretta al trasferimento in. E’ Dagospia a rivelare dell’capitato alla concorrente: in sala prove con il partner di ballo Maykel Fonts, qualche passo e presa non sono andati come sperato e lasembrerebbe essere precipitata al suolo sbattendo la faccia. Da qui, lo spostamento in una clinica romana dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. Nemmeno il tempo di rivedere Raimondo Todaro in pista dopo l’operazione d’appendicite, con Samuel Peron ancora in panchina causa Coronavirus, che ...

