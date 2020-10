Aston Villa-Liverpool, Klopp: “7-2? Colpa di errori gravissimi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Congratulazioni all’Aston Villa, a loro ogni riconoscimento perché hanno decisamente meritato questi tre punti con un’ottima gara. Questo risultato è dovuto alla bella gara degli avversari ma anche ai nostri errori commessi sotto molti punti di vista. Stasera tutti hanno commesso gravissimi errori nelle azioni che hanno portato ai gol. Nel primo caso è toccato ad Adrian ma la reazione collettiva è stato un errore ancora più grande. Bisogna proteggere i rischi che si creano nell’azione offensiva. E questo non l’abbiamo fatto”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dopo la durissima sconfitta per 7-2 inflitta ai suoi dall’Aston Villa nel match di Premier ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Congratulazioni all’, a loro ogni riconoscimento perché hanno decisamente meritato questi tre punti con un’ottima gara. Questo risultato è dovuto alla bella gara degli avversari ma anche ai nostricommessi sotto molti punti di vista. Stasera tutti hanno commesso gravissiminelle azioni che hanno portato ai gol. Nel primo caso è toccato ad Adrian ma la reazione collettiva è stato un errore ancora più grande. Bisogna proteggere i rischi che si creano nell’azione offensiva. E questo non l’abbiamo fatto”. Lo ha dichiarato l’allenatore delJurgendopo la durissima sconfitta per 7-2 inflitta ai suoi dall’nel match di Premier ...

