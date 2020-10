Antonella Mosetti nuovo scontro in diretta con Federico Fashion Style:”Sei un peracottaro” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno scontro accesissimo quello che c’è stato tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Già nella settimana precedente tra i due erano volate pesanti accuse, ma la faida non sembra ancora essersi conclusa. L’ex gieffina ha dichiarato di aver perso molti capelli in seguito all’applicazione delle famose extension del ‘parrucchiere dei vip’ e che sia stato questo il motivo che l’ha spinta a non recarsi più nel suo salone. Eppure, la versione raccontata da Federico Lauri sembra essere molto diversa. Infatti, il parrucchiere di Anzio ha detto di essere stato bloccato su tutti i social dalla Mosetti in quanto le doveva ancora ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unoaccesissimo quello che c’è stato tranell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Già nella settimana precedente tra i due erano volate pesanti accuse, ma la faida non sembra ancora essersi conclusa. L’ex gieffina ha dichiarato di aver perso molti capelli in seguito all’applicazione delle famose extension del ‘parrucchiere dei vip’ e che sia stato questo il motivo che l’ha spinta a non recarsi più nel suo salone. Eppure, la versione raccontata daLauri sembra essere molto diversa. Infatti, il parrucchiere di Anzio ha detto di essere stato bloccato su tutti i social dallain quanto le doveva ancora ...

