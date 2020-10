All’improvviso problemi Wind Tre oggi 5 ottobre: Internet non funziona (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si ravvisano problemi Wind Tre nella giornata di oggi 5 ottobre, pressoché intorno alle ore 13.55. Il disservizio, non ancora ben identificato, sembra essere relativo prettamente alla rete mobile del gestore unico, coinvolgendo quindi sia i clienti di entrambi i bacini di utenza (ne parliamo in questi termini per semplificare un po’ la questione e per farci meglio intendere dai nostri lettori, anche se ormai si parla di un’unica realtà). Come si evince chiaramente dalle pagine del noto portale ‘downdetector.it‘, le segnalazioni di guasto sono schizzate nel giro di pochi minuti, segno che qualcosa non sta funzionando a dovere. A dare maggiori problemi Wind Tre nella giornata di oggi 5 ottobre pare ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si ravvisanoTre nella giornata di, pressoché intorno alle ore 13.55. Il disservizio, non ancora ben identificato, sembra essere relativo prettamente alla rete mobile del gestore unico, coinvolgendo quindi sia i clienti di entrambi i bacini di utenza (ne parliamo in questi termini per semplificare un po’ la questione e per farci meglio intendere dai nostri lettori, anche se ormai si parla di un’unica realtà). Come si evince chiaramente dalle pagine del noto portale ‘downdetector.it‘, le segnalazioni di guasto sono schizzate nel giro di pochi minuti, segno che qualcosa non stando a dovere. A dare maggioriTre nella giornata dipare ...

