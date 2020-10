Trump dice che non aveva altra scelta che esporsi al virus

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 4 ottobre 2020) Poco più di quattro minuti. Questa è la durata del video pubblicato dal Presidente degli Stati Uniti dall’ospedale militare Walter Reed in cui si trova ricoverato. Nelle ultime ore sono rimbalzate molte notizie sulla condizionidopo la sua positività (e quella della First Lady Melania, che sta bene): alcuni media a stelle e strisce hanno parlato di situazione abbastanza grave (con tutte le sfumature del caso), luidi stare molto meglio ma lo staff medico della Casa Bianca sottolinea come sia ancora presto per parlare di ‘fuori pericolo’. LEGGI ANCHE > Curacon mix di anticorpi sperimentale, niente idrossiclorochina E nella sala stampa adibita all’interno dell’ospedale militare Walter Reed, Donaldsi presenta con il volto provato, ...