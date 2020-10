Traffico Roma del 04-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) Luceverdema pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto brevi code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna in prossimità dello svincolo per La 24Teramo ancora in fase di risoluzione l’incidente sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e via della Giustinianaversofile sulla diramazioneSud sempre per incidente tra Frascati e porto in direzione dellaNapoli anche città la polizia locale Ci segnala difficoltà per incidente nel quartiere Aurelio code su via Leone XIII in prossimità di via Aurelia Antica via Anastasio II ed un secondo incidente in zona Cinecittà sulla rampa di inversione di marcia di via Antonio Ciamarra a Montespaccato chiusa temporaneamente per lavori urgenti via Suor Maria ...