Supplica alla Madonna di Pompei: il testo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il testo della Supplica alla Madonna di Pompei : O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del ... Leggi su napolitoday (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildelladi: O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del ...

Avvenire_Nei : #Pompei Al Santuario. La Supplica alla #MadonnadelRosario per la pace nel mondo - _carlottamiller : RT @Avvenire_Nei: #Pompei Al Santuario. La Supplica alla #MadonnadelRosario per la pace nel mondo - valeria_frezza : RT @Avvenire_Nei: #Pompei Al Santuario. La Supplica alla #MadonnadelRosario per la pace nel mondo - GM_oessh : RT @Avvenire_Nei: #Pompei Al Santuario. La Supplica alla #MadonnadelRosario per la pace nel mondo - FrancoisVayne : RT @Avvenire_Nei: #Pompei Al Santuario. La Supplica alla #MadonnadelRosario per la pace nel mondo -