Reale attacca Mastella: “La città va protetta con serietà, non con il cabaret” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio Reale che attacca il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella: “La stelletta da sceriffo ce l’ha già De Luca, inutile se l’appunti pure Mastella. La smetta il sindaco di Benevento di darsi al folklore più becero, invocando esercito e giocando ai soldatini: la città va protetta dal covid con serietà, non con il cabaret. Per quale ragione lo stesso che invoca l’esercito due settimane fa invitava tutti ad andare a votare, a più riprese, e anche in maniera piuttosto scorretta? Per quale ragione quando la seconda ondata dell’epidemia era già palese lo stesso che oggi invoca l’esercito organizzava un festival sul territorio, con spettacoli, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota di Antoniocheil primo cittadino di Benevento, Clemente: “La stelletta da sceriffo ce l’ha già De Luca, inutile se l’appunti pure. La smetta il sindaco di Benevento di darsi al folklore più becero, invocando esercito e giocando ai soldatini: la città vadal covid con serietà, non con il cabaret. Per quale ragione lo stesso che invoca l’esercito due settimane fa invitava tutti ad andare a votare, a più riprese, e anche in maniera piuttosto scorretta? Per quale ragione quando la seconda ondata dell’epidemia era già palese lo stesso che oggi invoca l’esercito organizzava un festival sul territorio, con spettacoli, ...

cecchignola71 : Quando vedi che sul web la gente non capisce, capisce male, attacca, offende, spara teorie assurde...beh, allora ti… - NoteAiMargini : @Vitomichele85 Non è che ti sei espresso male, è che non sopporto quando chi non mi conosce nella vita reale si att… - OzLayla : @KoenigLaurin @Yi_Benevolence mha..punti di vista,io non ho mai sentito di un'influenza che attacca anche il cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : Reale attacca Reale attacca Mastella: "La città va protetta con serietà, non con il cabaret" anteprima24.it LIVE Fortitudo Bologna – Varese, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Lavoropiù Bologna – Openjobmetis Varese, match valido per la seconda giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Alla Unipol ...

Serie C, diretta Cesena – Triestina: risultato in tempo reale

La partita Cesena - Triestina del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio al ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Lavoropiù Bologna – Openjobmetis Varese, match valido per la seconda giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Alla Unipol ...La partita Cesena - Triestina del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio al ...