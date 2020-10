Pedro: “Contento per il primo gol con questa maglia. Daje Roma!” (Di domenica 4 ottobre 2020) Autore del gol che ha deciso Udinese-Roma, il primo con la maglia giallorossa, l’attaccante Pedro ha espresso la sua felicità con un post sui social: “Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il mio primo gol con questa maglia. +3 Daje ROMA!!”. Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il mio primo gol con questa maglia. +3 Daje ROMA!! @OfficialASRoma #ASRoma #ForzaRoma pic.twitter.com/HpA1pGlRYA — Pedro Rodríguez (@ Pedro17 ) October 4, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo Pedro: “Contento per il primo gol con questa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Autore del gol che ha deciso Udinese-Roma, ilcon lagiallorossa, l’attaccanteha espresso la sua felicità con un post sui social: “Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il miogol con. +3ROMA!!”. Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il miogol con. +3ROMA!! @OfficialASRoma #ASRoma #ForzaRoma pic.twitter.com/HpA1pGlRYA —Rodríguez (@17 ) October 4, 2020 Foto: Twitter personale L'articolo: “Contento per ilgol con...

romanewseu : #Pedro esulta sui social: “Molto contento per la vittoria e per il mio primo gol. Daje Roma!” (FOTO) #ASRoma… - miglio_x : RT @forzaroma: #Pedro: “Molto contento per la vittoria e il primo gol con la Roma” – FOTO #ASRoma - VoceGiallorossa : ??? Pedro: 'Molto contento per la vittoria di ieri e per il mio primo gol con questa maglia. Daje @OfficialASRoma!'… - forzaroma : #Pedro: “Molto contento per la vittoria e il primo gol con la Roma” – FOTO #ASRoma - PagineRomaniste : #Pedro: 'Molto contento per il gol e per la vittoria. Daje #ASRoma!' #UdineseRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro “Contento Giovanni Lindo Ferretti: l’ex CCCP/CSI/PGR è in tour, “a cuor contento” Il Fatto Quotidiano