Milan, dopo Dalot arriva anche Kabak

Ultime ore di mercato bollenti in casa Milan, con i dirigenti rossoneri al lavoro per chiudere due importanti operazioni in entrata, entrambe riguardanti il reparto difensivo. Il primo colpo è Diogo Dalot, terzino destro del Manchester United che arriva al Milan con la formula del prestito secco annuale. Il difensore classe '99 ha svolto ieri la prima parte delle visite mediche che si concluderanno stamattina con i test d'idoneità. L'altra trattativa riguarda invece un difensore centrale e nelle ultime ore sembra essere sempre più vicino l'arrivo di Kabak dallo Schalke 04.

