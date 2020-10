Maltempo, 2500 interventi in Piemonte, Liguria e Lombardia (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sono 2500 finora gli interventi tra Piemonte, Liguria e Lombardia.Nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania, le squadre dei Vigili del fuoco hanno svolto 1.000 interventi per smottamenti e allagamenti.L’elicottero del reparto volo di Torino ha superato ancora per due volte la barriera sul Colle di Tenda e recuperato tutte le persone bloccate da ieri a Vievola, sul versante francese; 650 interventi in Liguria, squadre al lavoro a Genova, Imperia, Savona e La Spezia, disposto l’invio di rinforzi dall’Emilia Romagna e dalla Toscana; 783 interventi in Lombardia, maggiori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sonofinora glitra.Nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania, le squadre dei Vigili del fuoco hanno svolto 1.000per smottamenti e allagamenti.L’elicottero del reparto volo di Torino ha superato ancora per due volte la barriera sul Colle di Tenda e recuperato tutte le persone bloccate da ieri a Vievola, sul versante francese; 650in, squadre al lavoro a Genova, Imperia, Savona e La Spezia, disposto l’invio di rinforzi dall’Emilia Romagna e dalla Toscana; 783in, maggiori ...

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sono 2500 finora gli interventi tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Nelle province di Cuneo, ...

In Italia crollano ponti, di nuovo - Ticinonline

ue ponti crollati nel giro di poche ore. Continua ad aggravarsi il bilancio dei danni causati in Italia dal maltempo delle ultime ore, ma forse anche dall'incuria degli ultimi anni. In Emilia Romagna, ...

In Italia crollano ponti, di nuovo - Ticinonline

Due ponti crollati nel giro di poche ore. Continua ad aggravarsi il bilancio dei danni causati in Italia dal maltempo delle ultime ore, ma forse anche dall'incuria degli ultimi anni. In Emilia Romagna, ...