Lazio, Strakosha: «Inter? C’è rammarico, dobbiamo essere positivi» (Di domenica 4 ottobre 2020) Thomas Strakosha ha commentato la sconfitta subita contro l’Inter: le dichiarazioni del portiere della Lazio Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha commentato la sconfitta subita contro l’Inter. Dopo la sosta, alla quarta giornata di Serie A, ci sarà la Sampdoria. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo non eravamo sereni e non abbiamo giocato come sappiamo fare. Nel secondo, abbiamo preso le misure e forse meritavamo qualcosa di più. dobbiamo calmarci, concentrarci, riunire il gruppo e tornare come prima del lockdown. Mi ricordo altre partite in cui siamo stati più in difficoltà, è che adesso si sente tutto, quindi dobbiamo parlare meno in campo ed essere più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Thomasha commentato la sconfitta subita contro l’: le dichiarazioni del portiere dellaThomas, portiere della, ha commentato la sconfitta subita contro l’. Dopo la sosta, alla quarta giornata di Serie A, ci sarà la Sampdoria. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo non eravamo sereni e non abbiamo giocato come sappiamo fare. Nel secondo, abbiamo preso le misure e forse meritavamo qualcosa di più.calmarci, concentrarci, riunire il gruppo e tornare come prima del lockdown. Mi ricordo altre partite in cui siamo stati più in difficoltà, è che adesso si sente tutto, quindiparlare meno in campo edpiù ...

ANGVELIN : RT @TommasoArmando: Handanovic é una merda Thread stagione 2020/21 Lazio - Inter 1-1 Tiri in porta Lazio 4 Inter 3 Parate Strakosha 2 Ha… - cicciopuz : RT @TommasoArmando: Handanovic é una merda Thread stagione 2020/21 Lazio - Inter 1-1 Tiri in porta Lazio 4 Inter 3 Parate Strakosha 2 Ha… - laziofans : Le PAGELLE di Guido De Angelis – Riscatto Lazzari, a Sergej l’Inter porta fortuna: Al termine di Lazio-Inter arriva… - VitoVaiPiano__ : RT @TommasoArmando: Handanovic é una merda Thread stagione 2020/21 Lazio - Inter 1-1 Tiri in porta Lazio 4 Inter 3 Parate Strakosha 2 Ha… - _enz29 : RT @TommasoArmando: Handanovic é una merda Thread stagione 2020/21 Lazio - Inter 1-1 Tiri in porta Lazio 4 Inter 3 Parate Strakosha 2 Ha… -