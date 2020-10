Inter, Marotta su Nainggolan: “Non bisogna trattenere un calciatore che vuole andarsene” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Mai bisogna trattenere un calciatore che vuole andare via, manca un giorno e vedremo cosa riusciremo a fare”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta sul futuro di Radja Nainggolan, sempre più lontano da Milano nonostante manchino pochissime ore alla fine del calciomercato estivo. Il dirigente nerazzurro ha usato parole chiare nei confronti del belga, che non rientra nel piano tecnico di Conte. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Maiuncheandare via, manca un giorno e vedremo cosa riusciremo a fare”. Così l’amministratore delegato dell’Giuseppesul futuro di Radja, sempre più lontano da Milano nonostante manchino pochissime ore alla fine del calciomercato estivo. Il dirigente nerazzurro ha usato parole chiare nei confronti del belga, che non rientra nel piano tecnico di Conte.

riotta : Presidente Zhang, caro Capitano @javierzanetti amico Marotta e Mister Conte: per cortesia rimettete subito inno Paz… - laziopress : Lazio-Inter, Marotta: “Abbiamo più consapevolezza rispetto allo scorso anno” - IlMarcheseBN : RT @sportface2016: #Inter, le parole di #Marotta su #JuveNapoli - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Non tratteniamo Nainggolan, Alonso non arriverà. Juve Napoli? Situazione che denuncia precarietà':… - FootballAndDre1 : Marotta ha detto tra le righe che Nainggolan ha chiesto di andare via. La finirete adesso di osannare il belga e fi… -