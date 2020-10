Il Napoli non parte, caos Serie A Ora è guerra legale con la Juve (Di domenica 4 ottobre 2020) La Serie A è nel caos. Il Napoli ha deciso di non partire per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La squadra e' stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 ottobre 2020) LaA è nel. Ilha deciso di non partire per Torino per la sfida contro lantus che per la Lega diA resta in programma stasera. La squadra e' stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas Segui su affaritaliani.it

