Il governo del calcio saprà gestire la stagione dei contenziosi che sta per aprirsi?

(Di domenica 4 ottobre 2020) Come finirà la querelle tra Napoli e Juventus? La questione è davvero ingarbugliata. C’è spazio infinito per i pareri di azzeccagarbugli e luminari del sapere giuridico. In primo luogo occorre però fare una affermazione di principio, per quanto ovvia possa apparire. La salute pubblica è un bene primario. E rispetto alle esigenze di salute pubblica tutti i cittadini devono soggiacere agli stessi obblighi ed avere gli stessi diritti. Le società died i calciatori sotto questo profilo non possono essere considerati delle eccezioni. Non sono da considerare legibus soluti. Devono essere tutelati. Devono comportarsi a tutela dei terzi. Né considerazioni di interessi economici possono prendere il sopravvento. Quindi, sulla base del più elementare buonsenso, Juve-Napoli, così come Napoli-Genoa, non ...