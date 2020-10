Giulia De Lellis e il suo problema d’acne: riuscirà a risolverlo? (Di domenica 4 ottobre 2020) Giulia De Lellis non è la sola nel mondo dello spettacolo ad aver mostrato la sua pelle al naturale, confessando che in realtà soffre d’acne. Anche la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, ha mostrato la sua pelle così com’è più e più volte. Giulia DE Lellis NON RIESCE A RISOLVERE IL SUO problema – Dopo … L'articolo Giulia De Lellis e il suo problema d’acne: riuscirà a risolverlo? Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)Denon è la sola nel mondo dello spettacolo ad aver mostrato la sua pelle al naturale, confessando che in realtà soffre d’acne. Anche la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, ha mostrato la sua pelle così com’è più e più volte.DENON RIESCE A RISOLVERE IL SUO– Dopo … L'articoloDee il suod’acne: riuscirà a

trash_italiano : Secondo me questo cast + #GFVIP solo il Lunedì + conduzione Ilary Blasi (con Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio): 30% di share - byulchangkyungi : non giulia de lellis che fino a nemmeno un anno fa faceva bodyshaming in tv e oggi continua a professarsi grande ic… - Anna__polly : RT @trash_italiano: Giulia De Lellis si sfoga sui social: 'oggi faccio fatica a guardarmi allo specchio' ?? - trash_italiano : Giulia De Lellis si sfoga sui social: 'oggi faccio fatica a guardarmi allo specchio' ?? - blogtivvu : 'Oggi sono giù di morale', Giulia De Lellis e lo sfogo sull'acne: 'Ogni cura che faccio fallisce, faccio fatica a g… -