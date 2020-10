Gazzetta, la lettera di De Laurentiis alla Lega: “Ha deciso la Asl” (Di domenica 4 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato una lettera inviata poco fa dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla Lega Serie A, per rispondere alla nota che ufficializzato il mancato rinvio della partita con la Juventus. De Laurentiis ribadisce che a vietare gli spostamenti della squadra siano state le Asl e chiede di nuovo che la sfida venga rinviata. “Non potevamo partire – dice -, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”. Nella mail sono anche alLegate le ultime due risposte delle autorità sanitarie coinvolte, le due Asl napoletane, la Napoli 1 centro e la Napoli 2 nord. Quest’ultima scrive al club ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Ladello Sport ha pubblicato unainviata poco fa dal presidente del Napoli, Aurelio DeSerie A, per risponderenota che ufficializzato il mancato rinvio della partita con la Juventus. Deribadisce che a vietare gli spostamenti della squadra siano state le Asl e chiede di nuovo che la sfida venga rinviata. “Non potevamo partire – dice -, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”. Nella mail sono anche alte le ultime due risposte delle autorità sanitarie coinvolte, le due Asl napoletane, la Napoli 1 centro e la Napoli 2 nord. Quest’ultima scrive al club ...

Gazzetta_it : #JuveNapoli, la lettera di De Laurentiis: 'Ha deciso la #Asl' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Juve-Napoli, la lettera di ADL: 'Ha deciso la Asl che sapeva del protocollo' - Aldebaran_4 : RT @fabiospes1: @GabrieleIuvina1 Tra l'altro nel caso di specie esisterebbe pure una comunicazione della ASL, a conoscenza del protocollo #… - Solo_La_Lazio : ?? #DeLaurentiis risponde alla @SerieA ?? 'Prendete atto che non siamo stati autorizzati alla trasferta' ?? Leggi qu… - GabrieleIuvina1 : @matteo_dec Questa è la tesi della Lega di seria A. Secondo me il Presidente non ha i torti. la Asl ha poteri discr… -