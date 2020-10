Elodie, per la prima volta parla dell’adolescenza difficile: “Sono scappata di casa” (Di domenica 4 ottobre 2020) La vita di Elodie Di Patrizi sembra uscita da un romanzo: da ragazza del Quartaccio di Roma a essere una delle cantanti pop italiane più apprezzate degli ultimi anni. In una lunga intervista al “Corriere della Sera”, Elodie ha parlato per la prima volta dell’adolescenza trascorsa in periferia. Elodie oggi sembra guardare con distacco a quel passato che l’ha fatta crescere così in fretta: la cantante, infatti, sin da ragazzina ha dovuto farsi carico anche di alcune problematiche familiari ben più grandi di lei e legate ai problemi di tossicodipendenza del genitori. Un equilibrio precario per la Di Patrizi che doveva occuparsi anche della sorella, più piccola di tre anni, cercando di non farle intuire la gravità della ... Leggi su dilei (Di domenica 4 ottobre 2020) La vita diDi Patrizi sembra uscita da un romanzo: da ragazza del Quartaccio di Roma a essere una delle cantanti pop italiane più apprezzate degli ultimi anni. In una lunga intervista al “Corriere della Sera”,hato per ladell’adolescenza trascorsa in periferia.oggi sembra guardare con distacco a quel passato che l’ha fatta crescere così in fretta: la cantante, infatti, sin da ragazzina ha dovuto farsi carico anche di alcune problematiche familiari ben più grandi di lei e legate ai problemi di tossicodipendenza del genitori. Un equilibrio precario per la Di Patrizi che doveva occuparsi anche della sorella, più piccola di tre anni, cercando di non farle intuire la gravità della ...

