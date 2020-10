Cinque scaffali pieni di merce crollano in un supermercato e travolgono 9 persone: muore commessa di 21 anni in Brasile. Il video (Di domenica 4 ottobre 2020) Travolta e uccisa da Cinque scaffali metallici. Così è morta una ragazza di 21 anni, dipendente di un grande magazzino in Brasile. La vittima, Elane de Oliveira Rodrigues, lavorava al supermercato Mateus Atacarejo Mix di Sao Luis da soli tre mesi quando è accaduto l’incidente il 2 ottobre scorso. Il crollo, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto anche altre otto persone, tra personale dell’azienda e clienti, rimasti feriti nell’incidente. Dopo aver sentito il forte rumore, gli altri clienti presenti si sono subito affrettati a cercare le persone rimaste sepolte dagli scatoloni e dalla merce, creando una specie di catena umana per le ricerche. I soccorritori hanno lavorato oltre 11 ore per trarre in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Travolta e uccisa dametallici. Così è morta una ragazza di 21, dipendente di un grande magazzino in. La vittima, Elane de Oliveira Rodrigues, lavorava alMateus Atacarejo Mix di Sao Luis da soli tre mesi quando è accaduto l’incidente il 2 ottobre scorso. Il crollo, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto anche altre otto, tra personale dell’azienda e clienti, rimasti feriti nell’incidente. Dopo aver sentito il forte rumore, gli altri clienti presenti si sono subito affrettati a cercare lerimaste sepolte dagli scatoloni e dalla, creando una specie di catena umana per le ricerche. I soccorritori hanno lavorato oltre 11 ore per trarre in ...

clikservernet : Cinque scaffali pieni di merce crollano in un supermercato e travolgono 9 persone: muore commessa di 21 anni in Bra… - Noovyis : (Cinque scaffali pieni di merce crollano in un supermercato e travolgono 9 persone: muore commessa di 21 anni in Br… - ilfattovideo : Cinque scaffali pieni di merce crollano in un supermercato e travolgono 9 persone: muore commessa di 21 anni in Bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque scaffali Tragedia al supermercato: ragazza muore a 21 anni - Napoli ZON Napoli.zon Brasile, dipendente di un supermercato travolta dal crollo degli scaffali: muore a 21 anni

Le immagini dell'incidente verificatosi il 2 ottobre scorso nel supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, nel Nord del Brasile: cinque scaffali metallici pieni di merce sono crollati improvvisam ...

Scaffali metallici pieni di merce crollano in un supermercato: morta travolta dipendente di 21 anni

Dramma in Brasile, dove una ragazza di soli 21 anni, Elane de Oliveira Rodrigues, dipendente del supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, è ...

Le immagini dell'incidente verificatosi il 2 ottobre scorso nel supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, nel Nord del Brasile: cinque scaffali metallici pieni di merce sono crollati improvvisam ...Dramma in Brasile, dove una ragazza di soli 21 anni, Elane de Oliveira Rodrigues, dipendente del supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, è ...