Chiuso un liceo ai Parioli di Roma | contagi dopo una festa di 18 anni con positivi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Sono state chiuse le tre le sedi delScientifico Amedeo Avogadro, nel quartieredi. La decisione è stata presa per contenere ida covid, la cui causa sarebbe riconducibile a unadi 18. Almeno una 50ina di ragazzi, racconta il Messaggero, sono entrati in contatto diretto con i.La scuola ha invitato i ragazzi che sono stati a contatto con ia presentarsi oggi al drive-in del Santa Maria della pietà ma la corsa al tampone è già iniziata e stanno arrivando le prime notizie non rassicuranti. La preside Stefania Senni invita “famiglie e studenti a comportamenti più responsabili, che non vanifichino quanti sforzi mettiamo in atto a scuola. Feste, riunioni, ...