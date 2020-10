Cagliari | l’Inter abbassa le pretese per Nainggolan | la situazione

Leggi su calcionews24

Prosegue la trattativa fra Inter e per Radja ma le due parti continuano ad essere distanti. La. L'Inter, come segnalato da Corriere dello Sport, ha to le proprie per Radja ma al momento il non è disposto ad alzare la sua offerta. Nello specifico, i nerazzurri ora chiedono 8 milioni rispetto ai 10-12 iniziali per la cessione a titolo definitivo del belga mentre il presidente rossoblu Tommaso Giulini è fermo sulla sua proposta di 5 milioni di euro, più il cartellino di Riccardo Ladinetti., escluso da Antonio Conte dalla lista dei convocati per Lazio-Inter, ha già un accordo triennale con i rossoblu,